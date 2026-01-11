シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BUMBLEBEE
German Gallardo

BUMBLEBEE

German Gallardo
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
11 (47.82%)
損失トレード:
12 (52.17%)
ベストトレード:
1.51 EUR
最悪のトレード:
-1.42 EUR
総利益:
9.47 EUR (85 550 pips)
総損失:
-7.55 EUR (66 400 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2.52 EUR)
最大連続利益:
4.71 EUR (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
120.25%
最近のトレード:
34 分前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
15 (65.22%)
短いトレード:
8 (34.78%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.08 EUR
平均利益:
0.86 EUR
平均損失:
-0.63 EUR
最大連続の負け:
6 (-4.24 EUR)
最大連続損失:
-4.24 EUR (6)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.24 EUR
最大の:
4.24 EUR (42.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.40% (4.24 EUR)
エクイティによる:
45.72% (5.45 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.51 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2.52 EUR
最大連続損失: -4.24 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 62
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real33
0.41 × 49
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
1 より多く...
レビューなし
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
