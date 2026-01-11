- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
11 (47.82%)
損失トレード:
12 (52.17%)
ベストトレード:
1.51 EUR
最悪のトレード:
-1.42 EUR
総利益:
9.47 EUR (85 550 pips)
総損失:
-7.55 EUR (66 400 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2.52 EUR)
最大連続利益:
4.71 EUR (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
120.25%
最近のトレード:
34 分前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
15 (65.22%)
短いトレード:
8 (34.78%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.08 EUR
平均利益:
0.86 EUR
平均損失:
-0.63 EUR
最大連続の負け:
6 (-4.24 EUR)
最大連続損失:
-4.24 EUR (6)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.24 EUR
最大の:
4.24 EUR (42.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.40% (4.24 EUR)
エクイティによる:
45.72% (5.45 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.51 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2.52 EUR
最大連続損失: -4.24 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
1 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
19%
0
0
USD
USD
5
EUR
EUR
1
0%
23
47%
100%
1.25
0.08
EUR
EUR
46%
1:500