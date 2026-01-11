- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.23 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
9.16 USD (915 pips)
総損失:
-0.75 USD
最大連続の勝ち:
5 (9.16 USD)
最大連続利益:
9.16 USD (5)
シャープレシオ:
1.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
56.07
長いトレード:
4 (80.00%)
短いトレード:
1 (20.00%)
プロフィットファクター:
12.21
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
1.83 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
20.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.15 USD
最大の:
0.15 USD (1.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETCUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETCUSD
|142
|XAUUSD
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.23 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +9.16 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DanaGlobal-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
