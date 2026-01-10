- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
13 (38.23%)
損失トレード:
21 (61.76%)
ベストトレード:
24.24 USD
最悪のトレード:
-13.96 USD
総利益:
77.35 USD (48 832 pips)
総損失:
-88.61 USD (77 172 pips)
最大連続の勝ち:
4 (42.73 USD)
最大連続利益:
42.73 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
31 (91.18%)
短いトレード:
3 (8.82%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.33 USD
平均利益:
5.95 USD
平均損失:
-4.22 USD
最大連続の負け:
11 (-41.67 USD)
最大連続損失:
-41.67 USD (11)
月間成長:
-9.68%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.03 USD
最大の:
50.72 USD (82.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.24 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +42.73 USD
最大連続損失: -41.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\
Key highlights:
- Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
- Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
- Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
- Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
- Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
- Low spread ECN broker, VPS 24/5
Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.
Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.
Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥
レビューなし