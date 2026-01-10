シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FIREBLOOD EA
Edirin Meshu

FIREBLOOD EA

Edirin Meshu
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
13 (38.23%)
損失トレード:
21 (61.76%)
ベストトレード:
24.24 USD
最悪のトレード:
-13.96 USD
総利益:
77.35 USD (48 832 pips)
総損失:
-88.61 USD (77 172 pips)
最大連続の勝ち:
4 (42.73 USD)
最大連続利益:
42.73 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
31 (91.18%)
短いトレード:
3 (8.82%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.33 USD
平均利益:
5.95 USD
平均損失:
-4.22 USD
最大連続の負け:
11 (-41.67 USD)
最大連続損失:
-41.67 USD (11)
月間成長:
-9.68%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.03 USD
最大の:
50.72 USD (82.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.24 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +42.73 USD
最大連続損失: -41.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\

Key highlights:

  • Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
  • Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
  • Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
  • Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
  • Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
  • Low spread ECN broker, VPS 24/5

Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.

Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.

Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥


レビューなし
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録