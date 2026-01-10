- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
103
利益トレード:
83 (80.58%)
損失トレード:
20 (19.42%)
ベストトレード:
27.89 USD
最悪のトレード:
-24.95 USD
総利益:
353.21 USD (445 411 pips)
総損失:
-149.96 USD (97 152 pips)
最大連続の勝ち:
20 (67.56 USD)
最大連続利益:
85.78 USD (6)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
100
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
2.64
長いトレード:
83 (80.58%)
短いトレード:
20 (19.42%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
4.26 USD
平均損失:
-7.50 USD
最大連続の負け:
4 (-65.06 USD)
最大連続損失:
-65.06 USD (4)
月間成長:
992.92%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.22 USD
最大の:
77.05 USD (62.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.89 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +67.56 USD
最大連続損失: -65.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hello 2026
レビューなし