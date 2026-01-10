- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
23 (31.94%)
損失トレード:
49 (68.06%)
ベストトレード:
8.90 USD
最悪のトレード:
-19.61 USD
総利益:
122.77 USD (118 997 pips)
総損失:
-322.06 USD (262 443 pips)
最大連続の勝ち:
15 (68.42 USD)
最大連続利益:
68.42 USD (15)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
115 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
26 (36.11%)
短いトレード:
46 (63.89%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-2.77 USD
平均利益:
5.34 USD
平均損失:
-6.57 USD
最大連続の負け:
27 (-173.97 USD)
最大連続損失:
-173.97 USD (27)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
199.29 USD
最大の:
200.97 USD (159.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.90 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +68.42 USD
最大連続損失: -173.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IFXBrokers-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
