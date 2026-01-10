- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
48 (39.34%)
損失トレード:
74 (60.66%)
ベストトレード:
4.67 USD
最悪のトレード:
-1.74 USD
総利益:
83.31 USD (592 125 pips)
総損失:
-8.52 USD (31 577 pips)
最大連続の勝ち:
20 (62.67 USD)
最大連続利益:
62.67 USD (20)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
122
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
70 (57.38%)
短いトレード:
52 (42.62%)
プロフィットファクター:
9.78
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
1.74 USD
平均損失:
-0.12 USD
最大連続の負け:
20 (-0.64 USD)
最大連続損失:
-4.27 USD (3)
月間成長:
74.79%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.27 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.67 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.67 USD
最大連続損失: -0.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|8.67 × 18
レビューなし