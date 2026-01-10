シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Test3
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
48 (39.34%)
損失トレード:
74 (60.66%)
ベストトレード:
4.67 USD
最悪のトレード:
-1.74 USD
総利益:
83.31 USD (592 125 pips)
総損失:
-8.52 USD (31 577 pips)
最大連続の勝ち:
20 (62.67 USD)
最大連続利益:
62.67 USD (20)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
122
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
70 (57.38%)
短いトレード:
52 (42.62%)
プロフィットファクター:
9.78
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
1.74 USD
平均損失:
-0.12 USD
最大連続の負け:
20 (-0.64 USD)
最大連続損失:
-4.27 USD (3)
月間成長:
74.79%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.27 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.67 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.67 USD
最大連続損失: -0.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
レビューなし
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
