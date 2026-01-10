シグナルセクション
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
16 (76.19%)
損失トレード:
5 (23.81%)
ベストトレード:
12.10 USD
最悪のトレード:
-9.84 USD
総利益:
44.98 USD (42 377 pips)
総損失:
-22.46 USD (9 006 pips)
最大連続の勝ち:
10 (23.64 USD)
最大連続利益:
23.64 USD (10)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
21 (100.00%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
2.81 USD
平均損失:
-4.49 USD
最大連続の負け:
2 (-10.06 USD)
最大連続損失:
-10.06 USD (2)
月間成長:
5.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.57 USD
最大の:
10.06 USD (1.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.92% (10.06 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.10 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23.64 USD
最大連続損失: -10.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
レビューなし
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
