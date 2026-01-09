- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
0
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
データがありません
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Institutional Signal Pro
Institutional Signal Pro is a trading signal based on human market analysis with automatic execution on MetaTrader 5.
Trades are manually analyzed using market structure and key price zones.
The MQL5 system handles execution and risk management only.
✔ Manual analysis
✔ Automatic execution
✔ Disciplined risk management
✔ MetaTrader 5 compatible
Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.
レビューなし