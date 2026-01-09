- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
16 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
8.98 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
34.24 USD (2 125 pips)
総損失:
-0.68 USD
最大連続の勝ち:
16 (34.24 USD)
最大連続利益:
34.24 USD (16)
シャープレシオ:
0.85
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
167.80
長いトレード:
1 (6.25%)
短いトレード:
15 (93.75%)
プロフィットファクター:
50.35
期待されたペイオフ:
2.14 USD
平均利益:
2.14 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
109.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
0.20 USD (0.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.98 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +34.24 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Aixauea-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
HI
レビューなし