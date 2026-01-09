- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
103.51 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
161.40 USD (16 178 pips)
総損失:
-0.74 USD
最大連続の勝ち:
5 (161.40 USD)
最大連続利益:
161.40 USD (5)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.68%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
27 日
リカバリーファクター:
486.85
長いトレード:
1 (20.00%)
短いトレード:
4 (80.00%)
プロフィットファクター:
218.11
期待されたペイオフ:
32.28 USD
平均利益:
32.28 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
22.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.33 USD
最大の:
0.33 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
52.54% (395.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +103.51 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +161.40 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Only manual trading.
