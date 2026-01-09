- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.39 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
12.63 USD (1 260 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
5 (12.63 USD)
最大連続利益:
12.63 USD (5)
シャープレシオ:
3.54
取引アクティビティ:
10.80%
最大入金額:
29.16%
最近のトレード:
0 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (20.00%)
短いトレード:
4 (80.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.53 USD
平均利益:
2.53 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.40% (1.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.39 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +12.63 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
1
0%
5
100%
11%
n/a
2.53
USD
USD
1%
1:300