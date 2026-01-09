シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AT LIFESTYLE 4
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 13%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.39 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
12.63 USD (1 260 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
5 (12.63 USD)
最大連続利益:
12.63 USD (5)
シャープレシオ:
3.54
取引アクティビティ:
10.80%
最大入金額:
29.16%
最近のトレード:
0 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (20.00%)
短いトレード:
4 (80.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.53 USD
平均利益:
2.53 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.40% (1.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.39 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +12.63 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

NO REVENGE
NO OVERLOT 
NO FULL MARGIN
レビューなし
2026.01.09 08:33
Share of trading days is too low
2026.01.09 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
