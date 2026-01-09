- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
71
利益トレード:
64 (90.14%)
損失トレード:
7 (9.86%)
ベストトレード:
5 005.00 USD
最悪のトレード:
-121.50 USD
総利益:
18 972.06 USD (84 700 pips)
総損失:
-569.20 USD (5 691 pips)
最大連続の勝ち:
58 (18 961.96 USD)
最大連続利益:
18 961.96 USD (58)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
0.56%
最大入金額:
0.25%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
32.92
長いトレード:
64 (90.14%)
短いトレード:
7 (9.86%)
プロフィットファクター:
33.33
期待されたペイオフ:
259.20 USD
平均利益:
296.44 USD
平均損失:
-81.31 USD
最大連続の負け:
4 (-484.50 USD)
最大連続損失:
-484.50 USD (4)
月間成長:
502.63%
年間予想:
6 098.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
559.10 USD
最大の:
559.10 USD (55.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.91% (559.10 USD)
エクイティによる:
0.06% (5.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
ベストトレード: +5 005.00 USD
最悪のトレード: -122 USD
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +18 961.96 USD
最大連続損失: -484.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Precious Metals BUY
• Trading only XAUUSD & XAGUSD
• BUY positions only
• Mid-term holding strategy
• Minimum recommended equity: $10,000
• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.
Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.
レビューなし
