- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
9 (75.00%)
損失トレード:
3 (25.00%)
ベストトレード:
35.40 USD
最悪のトレード:
-7.32 USD
総利益:
69.80 USD (14 636 pips)
総損失:
-8.89 USD (2 110 pips)
最大連続の勝ち:
4 (40.14 USD)
最大連続利益:
40.14 USD (4)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
8.18
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
7.85
期待されたペイオフ:
5.08 USD
平均利益:
7.76 USD
平均損失:
-2.96 USD
最大連続の負け:
2 (-7.45 USD)
最大連続損失:
-7.45 USD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.45 USD (3.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|61
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.40 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +40.14 USD
最大連続損失: -7.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
