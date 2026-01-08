シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Test
Mateusz Kowalski

Test

Mateusz Kowalski
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -0%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
2 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 EUR
最悪のトレード:
-0.10 EUR
総利益:
0.00 EUR
総損失:
-0.13 EUR (1 424 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 EUR)
最大連続利益:
0.00 EUR (0)
シャープレシオ:
-1.86
取引アクティビティ:
15.78%
最大入金額:
13.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
2 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.07 EUR
平均利益:
0.00 EUR
平均損失:
-0.07 EUR
最大連続の負け:
2 (-0.13 EUR)
最大連続損失:
-0.13 EUR (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 EUR
最大の:
0.13 EUR (0.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.13% (0.13 EUR)
エクイティによる:
0.09% (0.09 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 0
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.00 EUR
最大連続損失: -0.13 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For testing , do not copy
レビューなし
2026.01.08 22:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
