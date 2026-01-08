- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
25 (83.33%)
損失トレード:
5 (16.67%)
ベストトレード:
9.88 USD
最悪のトレード:
-31.98 USD
総利益:
68.52 USD (448 724 pips)
総損失:
-63.22 USD (2 408 pips)
最大連続の勝ち:
7 (19.17 USD)
最大連続利益:
19.29 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
82.60%
最大入金額:
87.96%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
16 (53.33%)
短いトレード:
14 (46.67%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
2.74 USD
平均損失:
-12.64 USD
最大連続の負け:
2 (-22.25 USD)
最大連続損失:
-31.98 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.93 USD
最大の:
38.47 USD (29.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.23% (38.47 USD)
エクイティによる:
14.60% (19.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.88 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +19.17 USD
最大連続損失: -22.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Hallo
レビューなし
