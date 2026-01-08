シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LiuGuanYi
Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
23.80 USD
最悪のトレード:
-57.80 USD
総利益:
43.40 USD (434 pips)
総損失:
-58.70 USD (578 pips)
最大連続の勝ち:
1 (23.80 USD)
最大連続利益:
23.80 USD (1)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
24.57%
最大入金額:
9.07%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-5.10 USD
平均利益:
21.70 USD
平均損失:
-58.70 USD
最大連続の負け:
1 (-57.80 USD)
最大連続損失:
-57.80 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.90 USD
最大の:
58.40 USD (5.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.68% (58.10 USD)
エクイティによる:
4.39% (44.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.80 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +23.80 USD
最大連続損失: -57.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


レビューなし
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
LiuGuanYi
30 USD/月
-2%
0
0
USD
985
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください