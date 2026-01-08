- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
23.80 USD
最悪のトレード:
-57.80 USD
総利益:
43.40 USD (434 pips)
総損失:
-58.70 USD (578 pips)
最大連続の勝ち:
1 (23.80 USD)
最大連続利益:
23.80 USD (1)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
24.57%
最大入金額:
9.07%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-5.10 USD
平均利益:
21.70 USD
平均損失:
-58.70 USD
最大連続の負け:
1 (-57.80 USD)
最大連続損失:
-57.80 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.90 USD
最大の:
58.40 USD (5.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.68% (58.10 USD)
エクイティによる:
4.39% (44.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.n
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.n
|-144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.80 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +23.80 USD
最大連続損失: -57.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一
