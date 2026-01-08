- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.83 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5.31 USD (542 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
2 (5.31 USD)
最大連続利益:
5.31 USD (2)
シャープレシオ:
16.73
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
4.40%
最近のトレード:
26 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (50.00%)
短いトレード:
1 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.66 USD
平均利益:
2.66 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDzero
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDzero
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.83 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5.31 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACYSecurities-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし