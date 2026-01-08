シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Safe return
Hua Jun Liu

Safe return

Hua Jun Liu
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 3%
ACYSecurities-Live04
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.83 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5.31 USD (542 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
2 (5.31 USD)
最大連続利益:
5.31 USD (2)
シャープレシオ:
16.73
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
4.40%
最近のトレード:
26 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (50.00%)
短いトレード:
1 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.66 USD
平均利益:
2.66 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDzero 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDzero 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDzero 542
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.83 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5.31 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACYSecurities-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 13:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 13:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録