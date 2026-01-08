- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
3 (60.00%)
損失トレード:
2 (40.00%)
ベストトレード:
201 808.85 IDR
最悪のトレード:
-98 319.53 IDR
総利益:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
総損失:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
最大連続の勝ち:
2 (203 989.39 IDR)
最大連続利益:
203 989.39 IDR (2)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
14.91%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
1.08
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
42 044.87 IDR
平均利益:
134 961.61 IDR
平均損失:
-97 330.23 IDR
最大連続の負け:
2 (-194 660.46 IDR)
最大連続損失:
-194 660.46 IDR (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
194 660.46 IDR (16.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.17% (194 660.46 IDR)
エクイティによる:
0.92% (9 277.36 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし