シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Rocks D Xebec
Diki Sahbana

Rocks D Xebec

Diki Sahbana
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 21%
Exness-MT5Real38
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
3 (60.00%)
損失トレード:
2 (40.00%)
ベストトレード:
201 808.85 IDR
最悪のトレード:
-98 319.53 IDR
総利益:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
総損失:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
最大連続の勝ち:
2 (203 989.39 IDR)
最大連続利益:
203 989.39 IDR (2)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
14.91%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
1.08
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
42 044.87 IDR
平均利益:
134 961.61 IDR
平均損失:
-97 330.23 IDR
最大連続の負け:
2 (-194 660.46 IDR)
最大連続損失:
-194 660.46 IDR (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
194 660.46 IDR (16.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.17% (194 660.46 IDR)
エクイティによる:
0.92% (9 277.36 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +201 808.85 IDR
最悪のトレード: -98 320 IDR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +203 989.39 IDR
最大連続損失: -194 660.46 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.08 13:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 09:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
