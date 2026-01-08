- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
33 (67.34%)
損失トレード:
16 (32.65%)
ベストトレード:
11 540.00 USD
最悪のトレード:
-9 720.00 USD
総利益:
34 344.50 USD (6 330 pips)
総損失:
-48 444.86 USD (8 724 pips)
最大連続の勝ち:
14 (19 428.00 USD)
最大連続利益:
19 428.00 USD (14)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
96.35%
最大入金額:
87.00%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
19 (38.78%)
短いトレード:
30 (61.22%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-287.76 USD
平均利益:
1 040.74 USD
平均損失:
-3 027.80 USD
最大連続の負け:
3 (-25 170.00 USD)
最大連続損失:
-25 170.00 USD (3)
月間成長:
-94.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 108.86 USD
最大の:
36 279.86 USD (97.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.60% (36 279.86 USD)
エクイティによる:
32.43% (4 890.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|-14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11 540.00 USD
最悪のトレード: -9 720 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19 428.00 USD
最大連続損失: -25 170.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MacroMarketsSolutions-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🔹 What We Offer:
-
Expert buy/sell signals with entry, stop-loss, and take-profit levels
-
Real-time market analysis for gold trends
-
Risk management tips to protect your capital
-
Alerts for major market events affecting gold prices
🔹 Why Join Us:
-
Signals are clear, concise, and actionable
-
Perfect for both beginners and experienced traders
-
Grow your trading knowledge while maximizing profits
-
Community of like-minded traders sharing insights
📈 Trade smarter. Trade gold. Join now and never miss a profitable opportunity!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-94%
0
0
USD
USD
900
USD
USD
1
0%
49
67%
96%
0.70
-287.76
USD
USD
98%
1:500