- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
6 (31.57%)
損失トレード:
13 (68.42%)
ベストトレード:
77.88 ZAR
最悪のトレード:
-43.31 ZAR
総利益:
216.54 ZAR (9 410 pips)
総損失:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
最大連続の勝ち:
2 (96.80 ZAR)
最大連続利益:
96.80 ZAR (2)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
14.62%
最大入金額:
38.91%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.25
長いトレード:
15 (78.95%)
短いトレード:
4 (21.05%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-2.78 ZAR
平均利益:
36.09 ZAR
平均損失:
-20.72 ZAR
最大連続の負け:
9 (-191.77 ZAR)
最大連続損失:
-191.77 ZAR (9)
月間成長:
-99.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.77 ZAR
最大の:
210.52 ZAR (99.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.88% (210.52 ZAR)
エクイティによる:
12.52% (30.96 ZAR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|US100Cash
|7
|US500Cash
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-9
|US100Cash
|8
|US500Cash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-22K
|US100Cash
|4.9K
|US500Cash
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.88 ZAR
最悪のトレード: -43 ZAR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +96.80 ZAR
最大連続損失: -191.77 ZAR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
-100%
0
0
USD
USD
247
ZAR
ZAR
3
0%
19
31%
15%
0.80
-2.78
ZAR
ZAR
100%
1:500