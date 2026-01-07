シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ThePursuit
Nhlanganiso Dladla

ThePursuit

Nhlanganiso Dladla
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -100%
XMGlobal-MT5 10
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
6 (31.57%)
損失トレード:
13 (68.42%)
ベストトレード:
77.88 ZAR
最悪のトレード:
-43.31 ZAR
総利益:
216.54 ZAR (9 410 pips)
総損失:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
最大連続の勝ち:
2 (96.80 ZAR)
最大連続利益:
96.80 ZAR (2)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
14.62%
最大入金額:
38.91%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.25
長いトレード:
15 (78.95%)
短いトレード:
4 (21.05%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-2.78 ZAR
平均利益:
36.09 ZAR
平均損失:
-20.72 ZAR
最大連続の負け:
9 (-191.77 ZAR)
最大連続損失:
-191.77 ZAR (9)
月間成長:
-99.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.77 ZAR
最大の:
210.52 ZAR (99.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.88% (210.52 ZAR)
エクイティによる:
12.52% (30.96 ZAR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 8
US100Cash 7
US500Cash 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -9
US100Cash 8
US500Cash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -22K
US100Cash 4.9K
US500Cash -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +77.88 ZAR
最悪のトレード: -43 ZAR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +96.80 ZAR
最大連続損失: -191.77 ZAR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ThePursuit
49 USD/月
-100%
0
0
USD
247
ZAR
3
0%
19
31%
15%
0.80
-2.78
ZAR
100%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください