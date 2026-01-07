シグナルセクション
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider USDJPY

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
レビュー0件
100週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
133
利益トレード:
74 (55.63%)
損失トレード:
59 (44.36%)
ベストトレード:
2.52 USD
最悪のトレード:
-4.04 USD
総利益:
44.48 USD (4 507 pips)
総損失:
-69.09 USD (5 991 pips)
最大連続の勝ち:
8 (3.41 USD)
最大連続利益:
4.35 USD (6)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
-0.98
長いトレード:
89 (66.92%)
短いトレード:
44 (33.08%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
0.60 USD
平均損失:
-1.17 USD
最大連続の負け:
5 (-5.72 USD)
最大連続損失:
-6.99 USD (2)
月間成長:
-21.95%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.61 USD
最大の:
25.07 USD (33.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 122
GBPJPY 9
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -11
GBPJPY -12
NZDUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -466
GBPJPY -806
NZDUSD -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.52 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.41 USD
最大連続損失: -5.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 3
RoboForex-ECN
1.40 × 106
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
Alpari-MT5
2.83 × 29
Exness-MT5Real28
3.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.57 × 67
VantageInternational-Live 8
4.92 × 12
VantageInternational-Live 10
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
ECMarkets-Server
5.44 × 27
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
RoboForex-Pro
5.58 × 155
XMGlobal-MT5 2
6.91 × 22
ClonTrader-Live
6.96 × 26
OctaFX-Real2
7.00 × 10
AdmiralMarkets-Live
7.60 × 67
STARTRADERFinancial-Live
8.00 × 1
Exness-MT5Real
9.00 × 1
FBS-Real
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
10.50 × 2
FXGT-Live
11.50 × 2
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.85% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.57% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
