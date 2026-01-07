シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trade Ecosystem
Pavithran T

Trade Ecosystem

Trade Ecosystem
レビュー0件
199週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
334 (70.91%)
損失トレード:
137 (29.09%)
ベストトレード:
5 318.50 USD
最悪のトレード:
-299.00 USD
総利益:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
総損失:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
最大連続の勝ち:
33 (4 562.30 USD)
最大連続利益:
5 557.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
49 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
33.48
長いトレード:
316 (67.09%)
短いトレード:
155 (32.91%)
プロフィットファクター:
7.74
期待されたペイオフ:
79.47 USD
平均利益:
128.69 USD
平均損失:
-40.54 USD
最大連続の負け:
9 (-31.20 USD)
最大連続損失:
-759.00 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.23 USD
最大の:
1 118.10 USD (2.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.51% (1 117.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 318.50 USD
最悪のトレード: -299 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 562.30 USD
最大連続損失: -31.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Aixauea-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
