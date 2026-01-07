- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
334 (70.91%)
損失トレード:
137 (29.09%)
ベストトレード:
5 318.50 USD
最悪のトレード:
-299.00 USD
総利益:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
総損失:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
最大連続の勝ち:
33 (4 562.30 USD)
最大連続利益:
5 557.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
49 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
33.48
長いトレード:
316 (67.09%)
短いトレード:
155 (32.91%)
プロフィットファクター:
7.74
期待されたペイオフ:
79.47 USD
平均利益:
128.69 USD
平均損失:
-40.54 USD
最大連続の負け:
9 (-31.20 USD)
最大連続損失:
-759.00 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.23 USD
最大の:
1 118.10 USD (2.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.51% (1 117.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 318.50 USD
最悪のトレード: -299 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 562.30 USD
最大連続損失: -31.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Aixauea-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
