トレード:
11
利益トレード:
9 (81.81%)
損失トレード:
2 (18.18%)
ベストトレード:
57.64 USD
最悪のトレード:
-35.22 USD
総利益:
146.62 USD (12 015 pips)
総損失:
-41.55 USD (12 195 pips)
最大連続の勝ち:
7 (88.03 USD)
最大連続利益:
88.03 USD (7)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
5 (45.45%)
短いトレード:
6 (54.55%)
プロフィットファクター:
3.53
期待されたペイオフ:
9.55 USD
平均利益:
16.29 USD
平均損失:
-20.78 USD
最大連続の負け:
1 (-35.22 USD)
最大連続損失:
-35.22 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.38 USD
最大の:
35.22 USD (13.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|105
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-180
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.64 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +88.03 USD
最大連続損失: -35.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Don't copy.
レビューなし