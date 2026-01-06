- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
3 (17.64%)
損失トレード:
14 (82.35%)
ベストトレード:
24.97 USD
最悪のトレード:
-3.54 USD
総利益:
26.20 USD (26 196 pips)
総損失:
-24.74 USD (24 755 pips)
最大連続の勝ち:
2 (1.23 USD)
最大連続利益:
24.97 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
74.26%
最大入金額:
75.61%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
17 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
8.73 USD
平均損失:
-1.77 USD
最大連続の負け:
8 (-23.59 USD)
最大連続損失:
-23.59 USD (8)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
35%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.69 USD
最大の:
23.59 USD (18.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.86% (23.59 USD)
エクイティによる:
20.46% (22.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
