シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TCEXAU
hao hu

TCEXAU

hao hu
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
3 (17.64%)
損失トレード:
14 (82.35%)
ベストトレード:
24.97 USD
最悪のトレード:
-3.54 USD
総利益:
26.20 USD (26 196 pips)
総損失:
-24.74 USD (24 755 pips)
最大連続の勝ち:
2 (1.23 USD)
最大連続利益:
24.97 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
74.26%
最大入金額:
75.61%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
17 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
8.73 USD
平均損失:
-1.77 USD
最大連続の負け:
8 (-23.59 USD)
最大連続損失:
-23.59 USD (8)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
35%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.69 USD
最大の:
23.59 USD (18.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.86% (23.59 USD)
エクイティによる:
20.46% (22.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.97 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1.23 USD
最大連続損失: -23.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録