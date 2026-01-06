シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / KING TUT 101
SHADY ELNAZLY

KING TUT 101

SHADY ELNAZLY
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  69  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 11%
Exness-Real38
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
3.14 USD
最悪のトレード:
-0.64 USD
総利益:
6.21 USD (4 385 pips)
総損失:
-0.64 USD (319 pips)
最大連続の勝ち:
3 (5.70 USD)
最大連続利益:
5.70 USD (3)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
5.44%
最大入金額:
86.69%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
8.70
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
9.70
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
1.55 USD
平均損失:
-0.64 USD
最大連続の負け:
1 (-0.64 USD)
最大連続損失:
-0.64 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
0.64 USD (1.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.27% (0.64 USD)
エクイティによる:
6.99% (3.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.14 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.70 USD
最大連続損失: -0.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.06 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 10:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
