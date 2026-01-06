- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
3.14 USD
最悪のトレード:
-0.64 USD
総利益:
6.21 USD (4 385 pips)
総損失:
-0.64 USD (319 pips)
最大連続の勝ち:
3 (5.70 USD)
最大連続利益:
5.70 USD (3)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
5.44%
最大入金額:
86.69%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
8.70
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
9.70
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
1.55 USD
平均損失:
-0.64 USD
最大連続の負け:
1 (-0.64 USD)
最大連続損失:
-0.64 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
0.64 USD (1.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.27% (0.64 USD)
エクイティによる:
6.99% (3.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.14 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.70 USD
最大連続損失: -0.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
