Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
15 (35.71%)
損失トレード:
27 (64.29%)
ベストトレード:
13.84 USD
最悪のトレード:
-226.06 USD
総利益:
139.27 USD (5 760 pips)
総損失:
-665.89 USD (8 165 pips)
最大連続の勝ち:
2 (19.76 USD)
最大連続利益:
19.76 USD (2)
シャープレシオ:
-0.27
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
21 (50.00%)
短いトレード:
21 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.21
期待されたペイオフ:
-12.54 USD
平均利益:
9.28 USD
平均損失:
-24.66 USD
最大連続の負け:
5 (-442.36 USD)
最大連続損失:
-442.36 USD (5)
月間成長:
-5.27%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
529.02 USD
最大の:
529.02 USD (5.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.84 USD
最悪のトレード: -226 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +19.76 USD
最大連続損失: -442.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


レビューなし
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
