トレード:
42
利益トレード:
15 (35.71%)
損失トレード:
27 (64.29%)
ベストトレード:
13.84 USD
最悪のトレード:
-226.06 USD
総利益:
139.27 USD (5 760 pips)
総損失:
-665.89 USD (8 165 pips)
最大連続の勝ち:
2 (19.76 USD)
最大連続利益:
19.76 USD (2)
シャープレシオ:
-0.27
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
21 (50.00%)
短いトレード:
21 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.21
期待されたペイオフ:
-12.54 USD
平均利益:
9.28 USD
平均損失:
-24.66 USD
最大連続の負け:
5 (-442.36 USD)
最大連続損失:
-442.36 USD (5)
月間成長:
-5.27%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
529.02 USD
最大の:
529.02 USD (5.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|US500.cash
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-527
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +13.84 USD
最悪のトレード: -226 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +19.76 USD
最大連続損失: -442.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.
レビューなし