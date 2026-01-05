- 成長
トレード:
16
利益トレード:
14 (87.50%)
損失トレード:
2 (12.50%)
ベストトレード:
28.00 USD
最悪のトレード:
-5.81 USD
総利益:
162.12 USD (6 700 pips)
総損失:
-9.70 USD (970 pips)
最大連続の勝ち:
7 (95.23 USD)
最大連続利益:
95.23 USD (7)
シャープレシオ:
1.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.06%
最近のトレード:
60 分前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
26.23
長いトレード:
16 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
16.71
期待されたペイオフ:
9.53 USD
平均利益:
11.58 USD
平均損失:
-4.85 USD
最大連続の負け:
1 (-5.81 USD)
最大連続損失:
-5.81 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.81 USD (4.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sm
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sm
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.00 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +95.23 USD
最大連続損失: -5.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SaracenMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
216
USD
USD
1
0%
16
87%
100%
16.71
9.53
USD
USD
0%
1:500