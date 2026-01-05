- 成長
トレード:
37
利益トレード:
28 (75.67%)
損失トレード:
9 (24.32%)
ベストトレード:
19.08 UST
最悪のトレード:
-31.67 UST
総利益:
152.99 UST (13 098 pips)
総損失:
-175.27 UST (17 240 pips)
最大連続の勝ち:
16 (75.34 UST)
最大連続利益:
77.65 UST (12)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
77.81%
最近のトレード:
50 分前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
-0.13
長いトレード:
7 (18.92%)
短いトレード:
30 (81.08%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.60 UST
平均利益:
5.46 UST
平均損失:
-19.47 UST
最大連続の負け:
9 (-172.45 UST)
最大連続損失:
-172.45 UST (9)
月間成長:
-92.15%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
96.18 UST
最大の:
172.93 UST (97.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.45% (172.99 UST)
エクイティによる:
33.72% (54.60 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
