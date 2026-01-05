- 成長
- ドローダウン
トレード:
724
利益トレード:
361 (49.86%)
損失トレード:
363 (50.14%)
ベストトレード:
2 711.52 USD
最悪のトレード:
-2 030.95 USD
総利益:
156 142.36 USD (77 153 pips)
総損失:
-125 963.96 USD (62 305 pips)
最大連続の勝ち:
6 (927.81 USD)
最大連続利益:
3 115.02 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.06%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
589
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
9.43
長いトレード:
403 (55.66%)
短いトレード:
321 (44.34%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
41.68 USD
平均利益:
432.53 USD
平均損失:
-347.01 USD
最大連続の負け:
8 (-1 257.06 USD)
最大連続損失:
-2 797.60 USD (3)
月間成長:
15.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
397.05 USD
最大の:
3 201.10 USD (1.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.42% (3 201.10 USD)
エクイティによる:
0.34% (785.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|724
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
