- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
14.56 CHF
最悪のトレード:
-6.14 CHF
総利益:
54.25 CHF (2 223 pips)
総損失:
-11.14 CHF (1 092 pips)
最大連続の勝ち:
7 (35.31 CHF)
最大連続利益:
35.31 CHF (7)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
54 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
6.66
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
4.87
期待されたペイオフ:
3.59 CHF
平均利益:
5.43 CHF
平均損失:
-5.57 CHF
最大連続の負け:
1 (-6.14 CHF)
最大連続損失:
-6.14 CHF (1)
月間成長:
43.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.30 CHF
最大の:
6.47 CHF (5.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.69% (6.17 CHF)
エクイティによる:
0.00% (0.00 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
