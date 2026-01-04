- 成長
トレード:
83
利益トレード:
73 (87.95%)
損失トレード:
10 (12.05%)
ベストトレード:
23.60 UST
最悪のトレード:
-5.40 UST
総利益:
365.92 UST (6 859 pips)
総損失:
-64.29 UST (234 pips)
最大連続の勝ち:
20 (65.39 UST)
最大連続利益:
82.26 UST (14)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
22.78
長いトレード:
57 (68.67%)
短いトレード:
26 (31.33%)
プロフィットファクター:
5.69
期待されたペイオフ:
3.63 UST
平均利益:
5.01 UST
平均損失:
-6.43 UST
最大連続の負け:
3 (-0.45 UST)
最大連続損失:
-5.40 UST (1)
月間成長:
4.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
13.24 UST (4.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.95% (12.94 UST)
エクイティによる:
0.00% (0.00 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.60 UST
最悪のトレード: -5 UST
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +65.39 UST
最大連続損失: -0.45 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
