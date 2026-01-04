シグナルセクション
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
73 (87.95%)
損失トレード:
10 (12.05%)
ベストトレード:
23.60 UST
最悪のトレード:
-5.40 UST
総利益:
365.92 UST (6 859 pips)
総損失:
-64.29 UST (234 pips)
最大連続の勝ち:
20 (65.39 UST)
最大連続利益:
82.26 UST (14)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
22.78
長いトレード:
57 (68.67%)
短いトレード:
26 (31.33%)
プロフィットファクター:
5.69
期待されたペイオフ:
3.63 UST
平均利益:
5.01 UST
平均損失:
-6.43 UST
最大連続の負け:
3 (-0.45 UST)
最大連続損失:
-5.40 UST (1)
月間成長:
4.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
13.24 UST (4.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.95% (12.94 UST)
エクイティによる:
0.00% (0.00 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.60 UST
最悪のトレード: -5 UST
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +65.39 UST
最大連続損失: -0.45 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
レビューなし
