- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
データがありません
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🔱 JaysFi – Precision Trading Signals
JaysFi delivers high-probability trading signals for Gold (XAUUSD), Forex, and Crypto, built on market structure, price action, and macro fundamentals—not hype, not indicators overload.
We focus on institutional logic, risk-controlled entries, and clear execution plans designed for intraday and swing traders who value consistency over gambling.
What you get:
✔️ Gold, Forex & Crypto trade setups
✔️ Clear entry, stop loss & take profit
✔️ Market structure & breakout-based analysis
✔️ Fundamental alignment for higher conviction
✔️ Discipline-first risk management
JaysFi is not about more trades.
It’s about the right trades.
