- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
21.16 USD
最悪のトレード:
-7.74 USD
総利益:
90.03 USD (52 177 pips)
総損失:
-7.74 USD (7 739 pips)
最大連続の勝ち:
8 (88.02 USD)
最大連続利益:
88.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.76
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
10.63
長いトレード:
5 (50.00%)
短いトレード:
5 (50.00%)
プロフィットファクター:
11.63
期待されたペイオフ:
8.23 USD
平均利益:
10.00 USD
平均損失:
-7.74 USD
最大連続の負け:
1 (-7.74 USD)
最大連続損失:
-7.74 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.74 USD (6.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
