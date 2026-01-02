- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
4 (40.00%)
損失トレード:
6 (60.00%)
ベストトレード:
60.00 USD
最悪のトレード:
-60.18 USD
総利益:
158.32 USD (5 743 pips)
総損失:
-239.35 USD (10 743 pips)
最大連続の勝ち:
3 (130.38 USD)
最大連続利益:
130.38 USD (3)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
66.26%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-8.10 USD
平均利益:
39.58 USD
平均損失:
-39.89 USD
最大連続の負け:
4 (-162.77 USD)
最大連続損失:
-162.77 USD (4)
月間成長:
-8.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.03 USD
最大の:
211.41 USD (18.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.70% (211.41 USD)
エクイティによる:
18.57% (209.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.00 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +130.38 USD
最大連続損失: -162.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
レビューなし
