シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DK
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 464
利益トレード:
970 (66.25%)
損失トレード:
494 (33.74%)
ベストトレード:
110.35 NZD
最悪のトレード:
-31.82 NZD
総利益:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
総損失:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
最大連続の勝ち:
43 (133.65 NZD)
最大連続利益:
167.50 NZD (27)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.93%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
322
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
4.04
長いトレード:
685 (46.79%)
短いトレード:
779 (53.21%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.78 NZD
平均利益:
3.10 NZD
平均損失:
-3.76 NZD
最大連続の負け:
41 (-165.07 NZD)
最大連続損失:
-170.58 NZD (18)
月間成長:
91.61%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.91 NZD
最大の:
283.66 NZD (14.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.65% (283.66 NZD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 NZD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +110.35 NZD
最悪のトレード: -32 NZD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +133.65 NZD
最大連続損失: -165.07 NZD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
レビューなし
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
