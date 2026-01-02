- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 464
利益トレード:
970 (66.25%)
損失トレード:
494 (33.74%)
ベストトレード:
110.35 NZD
最悪のトレード:
-31.82 NZD
総利益:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
総損失:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
最大連続の勝ち:
43 (133.65 NZD)
最大連続利益:
167.50 NZD (27)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.93%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
322
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
4.04
長いトレード:
685 (46.79%)
短いトレード:
779 (53.21%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.78 NZD
平均利益:
3.10 NZD
平均損失:
-3.76 NZD
最大連続の負け:
41 (-165.07 NZD)
最大連続損失:
-170.58 NZD (18)
月間成長:
91.61%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.91 NZD
最大の:
283.66 NZD (14.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.65% (283.66 NZD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 NZD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.35 NZD
最悪のトレード: -32 NZD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +133.65 NZD
最大連続損失: -165.07 NZD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
レビューなし