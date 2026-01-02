- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
11 (47.82%)
損失トレード:
12 (52.17%)
ベストトレード:
18.74 USD
最悪のトレード:
-26.56 USD
総利益:
169.27 USD (8 241 pips)
総損失:
-281.14 USD (14 050 pips)
最大連続の勝ち:
11 (169.27 USD)
最大連続利益:
169.27 USD (11)
シャープレシオ:
-0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
268.75%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
23 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-4.86 USD
平均利益:
15.39 USD
平均損失:
-23.43 USD
最大連続の負け:
12 (-281.14 USD)
最大連続損失:
-281.14 USD (12)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.87 USD
最大の:
281.14 USD (95.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.68% (281.14 USD)
エクイティによる:
73.70% (216.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-112
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
