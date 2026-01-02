- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
24 (48.00%)
損失トレード:
26 (52.00%)
ベストトレード:
17.80 USD
最悪のトレード:
-112.60 USD
総利益:
69.50 USD (4 073 pips)
総損失:
-387.76 USD (8 166 pips)
最大連続の勝ち:
6 (32.05 USD)
最大連続利益:
32.05 USD (6)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
67.96%
最大入金額:
506.89%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
24 (48.00%)
短いトレード:
26 (52.00%)
プロフィットファクター:
0.18
期待されたペイオフ:
-6.37 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-14.91 USD
最大連続の負け:
8 (-173.38 USD)
最大連続損失:
-178.67 USD (7)
月間成長:
-99.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.26 USD
最大の:
346.77 USD (151.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.85% (346.77 USD)
エクイティによる:
49.91% (5.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDi
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDi
|-318
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDi
|-4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.80 USD
最悪のトレード: -113 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +32.05 USD
最大連続損失: -173.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-100%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
1
0%
50
48%
68%
0.17
-6.37
USD
USD
100%
1:500