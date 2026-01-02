シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Eagle Eyes 2026
Laurensius Oryvertus Jehuman

Eagle Eyes 2026

Laurensius Oryvertus Jehuman
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -100%
EGlobalTrade-Classic
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
24 (48.00%)
損失トレード:
26 (52.00%)
ベストトレード:
17.80 USD
最悪のトレード:
-112.60 USD
総利益:
69.50 USD (4 073 pips)
総損失:
-387.76 USD (8 166 pips)
最大連続の勝ち:
6 (32.05 USD)
最大連続利益:
32.05 USD (6)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
67.96%
最大入金額:
506.89%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
24 (48.00%)
短いトレード:
26 (52.00%)
プロフィットファクター:
0.18
期待されたペイオフ:
-6.37 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-14.91 USD
最大連続の負け:
8 (-173.38 USD)
最大連続損失:
-178.67 USD (7)
月間成長:
-99.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.26 USD
最大の:
346.77 USD (151.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.85% (346.77 USD)
エクイティによる:
49.91% (5.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDi 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDi -318
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDi -4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.80 USD
最悪のトレード: -113 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +32.05 USD
最大連続損失: -173.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 18:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 17:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Eagle Eyes 2026
30 USD/月
-100%
0
0
USD
2
USD
1
0%
50
48%
68%
0.17
-6.37
USD
100%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください