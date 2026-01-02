- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
23 (54.76%)
損失トレード:
19 (45.24%)
ベストトレード:
212.00 USD
最悪のトレード:
-506.70 USD
総利益:
1 115.92 USD (16 219 pips)
総損失:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
最大連続の勝ち:
8 (460.56 USD)
最大連続利益:
460.56 USD (8)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
39.07%
最大入金額:
266.82%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
28 (66.67%)
短いトレード:
14 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-23.52 USD
平均利益:
48.52 USD
平均損失:
-110.73 USD
最大連続の負け:
7 (-416.64 USD)
最大連続損失:
-949.20 USD (4)
月間成長:
-98.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
987.92 USD
最大の:
1 313.42 USD (99.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.09% (1 313.42 USD)
エクイティによる:
69.43% (908.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-879
|BTCUSD
|-109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-5.8K
|BTCUSD
|-55K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +212.00 USD
最悪のトレード: -507 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +460.56 USD
最大連続損失: -416.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 20
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 57
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 56
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.66 × 76
レビューなし
