- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
5.16 USD
最悪のトレード:
-3.15 USD
総利益:
16.02 USD (25 854 pips)
総損失:
-4.04 USD (6 754 pips)
最大連続の勝ち:
7 (15.98 USD)
最大連続利益:
15.98 USD (7)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
3.08
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
3.97
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
2.00 USD
平均損失:
-2.02 USD
最大連続の負け:
2 (-3.79 USD)
最大連続損失:
-3.79 USD (2)
月間成長:
23.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.85 USD
最大の:
3.89 USD (7.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|3
|XAUUSD+
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD+
|988
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.16 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.98 USD
最大連続損失: -3.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
TradeSystem Carrier utilizes context-reading of the financial market based on algorithms that identify the momentum of flow distribution.
レビューなし