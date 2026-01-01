- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
4 (57.14%)
損失トレード:
3 (42.86%)
ベストトレード:
10.88 USD
最悪のトレード:
-6.30 USD
総利益:
22.83 USD (54 525 pips)
総損失:
-12.07 USD (120 788 pips)
最大連続の勝ち:
4 (22.83 USD)
最大連続利益:
22.83 USD (4)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
84.92%
最大入金額:
104.21%
最近のトレード:
16 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.15
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
7 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
5.71 USD
平均損失:
-4.02 USD
最大連続の負け:
2 (-9.36 USD)
最大連続損失:
-9.36 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.36 USD
最大の:
9.36 USD (11.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.56% (9.36 USD)
エクイティによる:
30.82% (28.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|-66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.88 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.83 USD
最大連続損失: -9.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
1
0%
7
57%
85%
1.89
1.54
USD
USD
31%
1:500