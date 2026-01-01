- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
35.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
133.70 USD (13 368 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (133.70 USD)
最大連続利益:
133.70 USD (8)
シャープレシオ:
1.23
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
6.38%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
16.71 USD
平均利益:
16.71 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
111.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +133.70 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on
Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management
Minimum deposit is $200
Recommended deposit is $500
If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7
Register XM Account with Partner Code: JDGFX
Account Type: MT5 Standard
Leverage: 1:500
DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE
レビューなし