- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
38 (79.16%)
損失トレード:
10 (20.83%)
ベストトレード:
24.48 USD
最悪のトレード:
-11.88 USD
総利益:
185.15 USD (12 352 pips)
総損失:
-41.51 USD (3 492 pips)
最大連続の勝ち:
19 (100.31 USD)
最大連続利益:
100.31 USD (19)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
7.47
長いトレード:
9 (18.75%)
短いトレード:
39 (81.25%)
プロフィットファクター:
4.46
期待されたペイオフ:
2.99 USD
平均利益:
4.87 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
3 (-19.22 USD)
最大連続損失:
-19.22 USD (3)
月間成長:
228.26%
アルゴリズム取引:
43%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.17 USD
最大の:
19.22 USD (12.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.40% (19.22 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.48 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +100.31 USD
最大連続損失: -19.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
It's a real one??
レビューなし