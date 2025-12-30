- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 334
利益トレード:
5 175 (50.07%)
損失トレード:
5 159 (49.92%)
ベストトレード:
4 100.30 USD
最悪のトレード:
-3 001.08 USD
総利益:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
総損失:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
最大連続の勝ち:
18 (186.50 USD)
最大連続利益:
6 664.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
37 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
5 239 (50.70%)
短いトレード:
5 095 (49.30%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
31.24 USD
平均損失:
-27.27 USD
最大連続の負け:
13 (-87.68 USD)
最大連続損失:
-10 600.16 USD (6)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.25 USD
最大の:
15 645.66 USD (4.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.85% (15 645.66 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|10334
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-227K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 100.30 USD
最悪のトレード: -3 001 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +186.50 USD
最大連続損失: -87.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
