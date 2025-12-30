シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Eagle wing test
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 334
利益トレード:
5 175 (50.07%)
損失トレード:
5 159 (49.92%)
ベストトレード:
4 100.30 USD
最悪のトレード:
-3 001.08 USD
総利益:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
総損失:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
最大連続の勝ち:
18 (186.50 USD)
最大連続利益:
6 664.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
37 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
5 239 (50.70%)
短いトレード:
5 095 (49.30%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
31.24 USD
平均損失:
-27.27 USD
最大連続の負け:
13 (-87.68 USD)
最大連続損失:
-10 600.16 USD (6)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.25 USD
最大の:
15 645.66 USD (4.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.85% (15 645.66 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 10334
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -227K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 100.30 USD
最悪のトレード: -3 001 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +186.50 USD
最大連続損失: -87.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
