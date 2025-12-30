シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bailey traders
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
レビュー0件
23週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
845
利益トレード:
495 (58.57%)
損失トレード:
350 (41.42%)
ベストトレード:
67.40 USD
最悪のトレード:
-28.42 USD
総利益:
2 235.50 USD (147 722 pips)
総損失:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
最大連続の勝ち:
33 (231.96 USD)
最大連続利益:
231.96 USD (33)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
435 (51.48%)
短いトレード:
410 (48.52%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-5.55 USD
最大連続の負け:
22 (-112.58 USD)
最大連続損失:
-210.78 USD (15)
月間成長:
104.51%
年間予想:
1 268.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.42 USD
最大の:
329.18 USD (66.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.03% (329.18 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67.40 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +231.96 USD
最大連続損失: -112.58 USD

Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
レビューなし
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
