トレード:
66
利益トレード:
57 (86.36%)
損失トレード:
9 (13.64%)
ベストトレード:
3.73 USD
最悪のトレード:
-7.62 USD
総利益:
68.82 USD (6 846 pips)
総損失:
-36.16 USD (3 611 pips)
最大連続の勝ち:
24 (28.16 USD)
最大連続利益:
28.16 USD (24)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
60 秒
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
39 (59.09%)
短いトレード:
27 (40.91%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
1.21 USD
平均損失:
-4.02 USD
最大連続の負け:
3 (-15.12 USD)
最大連続損失:
-15.12 USD (3)
月間成長:
31.10%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.89 USD
最大の:
15.12 USD (12.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.73 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +28.16 USD
最大連続損失: -15.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
