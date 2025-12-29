- 成長
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
16 (76.19%)
損失トレード:
5 (23.81%)
ベストトレード:
10.64 USD
最悪のトレード:
-3.78 USD
総利益:
48.60 USD (4 851 pips)
総損失:
-12.61 USD (1 260 pips)
最大連続の勝ち:
10 (40.31 USD)
最大連続利益:
40.31 USD (10)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
3.90%
最大入金額:
93.43%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
3.69
長いトレード:
15 (71.43%)
短いトレード:
6 (28.57%)
プロフィットファクター:
3.85
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-2.52 USD
最大連続の負け:
3 (-9.76 USD)
最大連続損失:
-9.76 USD (3)
月間成長:
35.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.47 USD
最大の:
9.76 USD (9.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.01% (9.76 USD)
エクイティによる:
15.21% (16.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
レビューなし
