シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AT LIFESTYLE 4
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
16 (76.19%)
損失トレード:
5 (23.81%)
ベストトレード:
10.64 USD
最悪のトレード:
-3.78 USD
総利益:
48.60 USD (4 851 pips)
総損失:
-12.61 USD (1 260 pips)
最大連続の勝ち:
10 (40.31 USD)
最大連続利益:
40.31 USD (10)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
3.90%
最大入金額:
93.43%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
3.69
長いトレード:
15 (71.43%)
短いトレード:
6 (28.57%)
プロフィットファクター:
3.85
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-2.52 USD
最大連続の負け:
3 (-9.76 USD)
最大連続損失:
-9.76 USD (3)
月間成長:
35.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.47 USD
最大の:
9.76 USD (9.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.01% (9.76 USD)
エクイティによる:
15.21% (16.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 36
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.64 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +40.31 USD
最大連続損失: -9.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
レビューなし
2025.12.30 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 11:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
