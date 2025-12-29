- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
24 (35.82%)
損失トレード:
43 (64.18%)
ベストトレード:
123.35 USD
最悪のトレード:
-96.80 USD
総利益:
520.97 USD (22 111 pips)
総損失:
-506.31 USD (24 842 pips)
最大連続の勝ち:
4 (151.19 USD)
最大連続利益:
151.19 USD (4)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
46 (68.66%)
短いトレード:
21 (31.34%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
21.71 USD
平均損失:
-11.77 USD
最大連続の負け:
11 (-29.64 USD)
最大連続損失:
-144.56 USD (3)
月間成長:
-97.64%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.36 USD
最大の:
168.80 USD (111.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +123.35 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +151.19 USD
最大連続損失: -29.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DerivVU-Server-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
取引銘柄
XAUUSD（ゴールド）のみ
マーケット構造
日足（Daily）および 4時間足（H4） のサポート・レジスタンス
エントリー時間足
15分足（M15）
戦略ロジック
取引はすべて主要トレンドの方向に沿って行われます。
エントリーは 15分足 で行い、上位足の構造と一致した フェアバリューギャップ（Fair Value Gap / FVG） を使用します。
リスク管理
-
固定 リスク：リワード比 = 1:3
-
過度なレバレッジは使用しません
-
マーチンゲール手法は使用しません
-
グリッド（Grid）戦略は使用しません
取引セッション
-
ロンドン市場
-
ニューヨーク市場
取引頻度
-
週 1～最大 4 回の取引
-
数より質を重視 — 無理な取引は行いません
重要事項・免責事項
-
成績およびドローダウンは市場環境により変動します
-
本システムはタイミング、マーケット構造、厳格なルールに基づいています
-
取引口座の管理はご自身の責任です
-
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません
-
利益率の保証は一切ありません
-
損失を許容できる資金のみで取引してください
-
リスク＝利益または損失
本シグナルサービスは、規律あるトレーダー向けであり、ギャンブル的・感情的な取引には向いていません。
このシグナルグループが適している方
-
リスク管理を理解している
-
ルールを守り、過度な取引をしない
-
損失を取引の一部として受け入れられる
-
短期的な利益ではなく、一貫性を重視している
