トレード:
67
利益トレード:
24 (35.82%)
損失トレード:
43 (64.18%)
ベストトレード:
123.35 USD
最悪のトレード:
-96.80 USD
総利益:
520.97 USD (22 111 pips)
総損失:
-506.31 USD (24 842 pips)
最大連続の勝ち:
4 (151.19 USD)
最大連続利益:
151.19 USD (4)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
46 (68.66%)
短いトレード:
21 (31.34%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
21.71 USD
平均損失:
-11.77 USD
最大連続の負け:
11 (-29.64 USD)
最大連続損失:
-144.56 USD (3)
月間成長:
-97.64%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.36 USD
最大の:
168.80 USD (111.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +123.35 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +151.19 USD
最大連続損失: -29.64 USD

取引銘柄

XAUUSD（ゴールド）のみ

マーケット構造

日足（Daily）および 4時間足（H4） のサポート・レジスタンス

エントリー時間足

15分足（M15）

戦略ロジック

取引はすべて主要トレンドの方向に沿って行われます。
エントリーは 15分足 で行い、上位足の構造と一致した フェアバリューギャップ（Fair Value Gap / FVG） を使用します。

リスク管理

  • 固定 リスク：リワード比 = 1:3

  • 過度なレバレッジは使用しません

  • マーチンゲール手法は使用しません

  • グリッド（Grid）戦略は使用しません

取引セッション

  • ロンドン市場

  • ニューヨーク市場

取引頻度

  • 1～最大 4 回の取引

  • 数より質を重視 — 無理な取引は行いません

重要事項・免責事項

  • 成績およびドローダウンは市場環境により変動します

  • 本システムはタイミング、マーケット構造、厳格なルールに基づいています

  • 取引口座の管理はご自身の責任です

  • 過去の実績は将来の成果を保証するものではありません

  • 利益率の保証は一切ありません

  • 損失を許容できる資金のみで取引してください

  • リスク＝利益または損失

本シグナルサービスは、規律あるトレーダー向けであり、ギャンブル的・感情的な取引には向いていません。

このシグナルグループが適している方

  • リスク管理を理解している

  • ルールを守り、過度な取引をしない

  • 損失を取引の一部として受け入れられる

  • 短期的な利益ではなく、一貫性を重視している


