- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
139 (95.20%)
損失トレード:
7 (4.79%)
ベストトレード:
19.12 GBP
最悪のトレード:
-7.62 GBP
総利益:
690.01 GBP (95 553 pips)
総損失:
-27.04 GBP (2 656 pips)
最大連続の勝ち:
95 (506.22 GBP)
最大連続利益:
506.22 GBP (95)
シャープレシオ:
1.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.25%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
25.14
長いトレード:
146 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
25.52
期待されたペイオフ:
4.54 GBP
平均利益:
4.96 GBP
平均損失:
-3.86 GBP
最大連続の負け:
6 (-26.37 GBP)
最大連続損失:
-26.37 GBP (6)
月間成長:
16.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
26.37 GBP (0.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.59% (26.37 GBP)
エクイティによる:
31.57% (1 472.02 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|94K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
ICMarketsSC-Live26
|6.00 × 1
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
