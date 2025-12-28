シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Challeng
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
139 (95.20%)
損失トレード:
7 (4.79%)
ベストトレード:
19.12 GBP
最悪のトレード:
-7.62 GBP
総利益:
690.01 GBP (95 553 pips)
総損失:
-27.04 GBP (2 656 pips)
最大連続の勝ち:
95 (506.22 GBP)
最大連続利益:
506.22 GBP (95)
シャープレシオ:
1.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.25%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
25.14
長いトレード:
146 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
25.52
期待されたペイオフ:
4.54 GBP
平均利益:
4.96 GBP
平均損失:
-3.86 GBP
最大連続の負け:
6 (-26.37 GBP)
最大連続損失:
-26.37 GBP (6)
月間成長:
16.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
26.37 GBP (0.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.59% (26.37 GBP)
エクイティによる:
31.57% (1 472.02 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 855
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 94K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.12 GBP
最悪のトレード: -8 GBP
最大連続の勝ち: 95
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +506.22 GBP
最大連続損失: -26.37 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
ICMarketsSC-Live26
6.00 × 1
TradersWay-Live
13.00 × 1
レビューなし
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
