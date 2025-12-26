- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
20 (86.95%)
損失トレード:
3 (13.04%)
ベストトレード:
9.05 USD
最悪のトレード:
-4.10 USD
総利益:
85.77 USD (85 791 pips)
総損失:
-8.81 USD (8 808 pips)
最大連続の勝ち:
9 (38.76 USD)
最大連続利益:
38.76 USD (9)
シャープレシオ:
1.01
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
18.77
長いトレード:
13 (56.52%)
短いトレード:
10 (43.48%)
プロフィットファクター:
9.74
期待されたペイオフ:
3.35 USD
平均利益:
4.29 USD
平均損失:
-2.94 USD
最大連続の負け:
1 (-4.10 USD)
最大連続損失:
-4.10 USD (1)
月間成長:
76.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.10 USD (3.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.49% (4.10 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
