- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
594
利益トレード:
394 (66.32%)
損失トレード:
200 (33.67%)
ベストトレード:
16.50 USD
最悪のトレード:
-29.52 USD
総利益:
588.11 USD (47 765 pips)
総損失:
-446.98 USD (37 178 pips)
最大連続の勝ち:
18 (11.79 USD)
最大連続利益:
31.45 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
9.34%
最大入金額:
3.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
353
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
3.37
長いトレード:
331 (55.72%)
短いトレード:
263 (44.28%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-2.23 USD
最大連続の負け:
5 (-8.96 USD)
最大連続損失:
-29.52 USD (1)
月間成長:
29.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.67 USD
最大の:
41.89 USD (6.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.82% (41.89 USD)
エクイティによる:
4.41% (24.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDe
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDe
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.50 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.79 USD
最大連続損失: -8.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
观摩，超高频全手工
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
559
USD
USD
2
0%
594
66%
9%
1.31
0.24
USD
USD
7%
1:500